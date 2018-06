Lonely Planet vahendab Expedia tehtud uuringut selle kohta, millised on reisijate arvates kõige nõmedamad asjad, mida inimesed lennukites teevad.

Vaieldamatult häirib reisijaid (lausa 51%) kõige enam see, kui keegi selja taga taob jalgade, käte või peaga vastu istet. 43% ei meeldinud aga see, kui kõrvalistujatel on hügieeniga probleeme.

Suur osa märkis, et neid häirib, kui teised käivad lennukis paljajalu või veel hullem – panevad oma paljad jalad istme peale.

Paljud märkisid seda, et neile ei meeldi, kui kõrvalistuja juttu rääkima hakkab.