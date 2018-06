Eelmisel nädalal alustas otseülekannetega esimene kodumaine e-spordiliiga Gamerly Esports League, kus mängitakse maailma üht populaarsemat tulistamismängu "Counter-Strike: Global Offensive". Õhtuleht kannab kohtumised taaskord otsepildis üle.

Veerandfinaalides astuvad lõpliku seisuga omavahel vastamisi: 5Taps (Eesti) vs HexCom (Slovakkia), amp-de (Venemaa) vs Bambozl (Eesti), GLF- (Venemaa) vs KuFDumai (Leedu) ja SPLY (Läti) vs Amat (Eesti)