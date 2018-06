„Pärast ülikooli lõpetamist reisisime aastajagu ning töötasime farmides. Seejärel, mõeldes, et peame üles kasvama, kolisime Los Angelesse ja töötasime seal kaks aastat. Aga me tundsime end kui lõksus, nii et teadsime, et peame elu muutma,“ räägib Kit. Niisiis hangiti üks buss ning kujundati sellest oma uus kodu.

Kit Whistler (30) ja J.R. Switchgrass (31) Ameerika Ühendriikidest Floridast on kujundanud põneva elustiili – nad on viimased kuus aastat elanud bussis ning reisinud ringi.

Kit nendib, et paljud inimesed eeldavad, et nad on pidevalt luksuslikul puhkusel. Tegelikult elavad nad tagasihoidlikult, kuid naudivad kõiki hetki, mida reisimine pakub. „See ei ole puhkus. See on meie elu. Me töötame, mängime, naerame ja nutame,“ lisas ta.