Amsterdam, üks Euroopa peopealinnadest, on tõsiselt hädas end täis kaanivate ja ebasündsalt käituvate turistidega. Sealjuures on kõige suuremad patustajad just hollandlased ise, aga ka inglased.

Niisiis alustati Amsterdamis kampaaniaga, millega võetakse sihikule meesturistid vanuses 18 kuni 34, kirjutab Daily Mail. Just nemad tunnevad spetsialistide sõnul kõige suuremat huvi punaste laternate tänava ja narkokultuuri vastu. Kampaaniaga püütakse astuda vastu neljale suurele probleemile: purjutamine avalikus kohas, lärm, prügi maha viskamine ja urineerimine on keelatud.

Purjutajate korrale kutsumiseks paigaldatakse tänavatele sildid, kus meenutatakse, et kõik need tegevused on keelatud ning neile võivad järgneda trahvid.