Šotimaal asuvas Aberdeenis lennujaamas said reisijad oma pingeid maandada tänu ühele vahvale Alaska malamuudile, kelle nimi on Harley. Nimelt on varasemad uuringud näidanud, et loomade lähedus vähendab stressi.

Eksperimendi käigus jalutasid Harley ja tema omanik Niel Chisholm mööda lennujaama ringi, kirjutab Daily Mail. Kuigi tegemist pidi olema katsega, siis tänu reisijate soojale vastuvõtule rõõmustab Harley inimesi alates juulist alaliselt.