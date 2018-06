Islandi odavlennufirma Wow Air andis hiljuti teada, et hakkab alates 2018. aasta detsembrist lendama Euroopast ja Põhja-Ameerikast India pealinna Delhisse.

Nagu Wow Airi puhul ikka, tuleb reisijal teha (lühike) peatus Islandi pealinnas Reykjavikis, kirjutab Lonely Planet. Arvestades seda, kui kaunis on Island, siis võib kindel olla, et asi on seda väärt.

Wow Air hakkab lendama Delhi ja Islandi Keflaviki lennujaama vahel viis korda nädalas. Kõige soodsamate piletite hinnad ühel suunal algavad 169 eurost.