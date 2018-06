Soome paar Petri ja Minna Karjalainen on loonud AirBnB eeskujul uue põneva veebilehe, mille nimi on NaturistBnB.

Petri ja Minna on reisihuvilised, kuid tundsid end rännates piiratuna – kuna nad harrastavad naturistlikku elustiili, soovisid nad oma majutuskohas riided seljast heita (nagu oma kodus), kirjutab Lonely Planet.

Ka ise oma kodus AirBnb kaudu tuba rentides soovisid nad jätkuvalt alasti ringi liikuda. Aga seda ei saa teha, kui võõrad on kodus – Petril ja Minnal poleks selle vastu midagi, küll aga ilmselt külalistel. Nad proovisid Airbnb-s märkida, et nende juures on riietus vabatahtlik ja nad toetavad nudismi, kuid kõik inimesed loobusid järjest broneeringutest.

Praeguseks on NaturistBnB-s üle 200 majutuspakkumise.

Vaata täpsemalt SIIT!