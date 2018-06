Vallo “klempzzz” Vaherpuu, kes on veerandfinaalis mängiva FRAGMiNE tiimi kapten, ei saanud isiklikel põhjustel seekord mängudes kaasa lüüa. Samas jagas ta oma kogemusi ja vaateid ning arutles huvitavatel e-spordi teemadel. Nimelt on ta aastaid mänginud „Counter-Strike'i“. Esimest korda lõi ta kaasa ka mängu kommenteerimisel otse-eetris.

„BUND-“(Venemaa) vs. „ALSEN-“(Poola)

„amp-de“(Venemaa) vs. „EVOLVE-“(Norra)

„FRAGMiNE“(Eesti) vs. „team_NEOFRAG-“(Tšehhi)

„dA-k1nG“(Leedu) vs. „leboooo(Eesti)“

Veerandfinaalides toimus tuline andmine, kus selgusid poolfinaali pääsejad. Poolfinaalis oli norrakate võistkond „EVOLVE-“ vastamisi poolakate tiimiga „ALSEN-“ ning slovakkide „team_NEOFRAG-“ vs. leedukate „dA-k1nG“. Sealt said välja tulla vaid kaks parimat, kes olidki turniiri finalistid: „ALSEN-“ vs. „team_NEOFRAG“. Finaalid mängiti BO3- süsteemis (best of 3) ehk valiti kolm mängukaarti, milles mindi omavahel vastamisi. Nendeks kaartideks olid „de_overpass“, „de_dust 2“ ja „de_inferno“.

Esimeses kaardis "de_overpass“ tuli tagaajaja rollist seisult 6:13, võitjaks „ALSEN-“ lõppskooriga 16:14.

Teises kaardis "de_dust 2“ tuli domineeris kindlalt „team_NEOFRAG-“ ja võitis 16-5

Kolmandas kaardis "de_inferno“ tuli skooriks 16-11 „team_NEOFRAG-“ kasuks.

Kokkuvõtteks tuli skoor 2-1 ja nii selguski sellekordse Gamerly Cash #3 e-spordi turniiri finalist „team_NEOFRAG-“ ning võideti magus 500 eurot.