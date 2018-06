Kui Prantsusmaa suurejoonelises villas elamine tundub sinu jaoks olevat kui üks kauge unistus, siis tegelikult võib see saada reaalsuseks kõigest 11 euro eest. Just nii palju maksab pilet, et osaleda konkursil.

Konkursi korraldab briti filantroop Ruth Philips ning kogutud raha läheb heategevuseks, kirjutab Lonely Planet.

Üks õnnelik osaleja saab peagi 1667. aastal ehitatud üheksa magamistoaga villa omanikuks. Lisaks on selles 12 meetrit pikk bassein. Üleüldiselt on villat kirjeldatud kui „väga prantslaslikku“, Ruth Philips ise nimetab seda maagiliseks paigaks keset loodist.

Kokku müüakse 500 000 piletit. Vaata täpsemalt SIIT!