Kultuuri täis Ateena ning populaarsed saared Santorini, Kreeta, Korfu – Kreekas on vaatamist küll ja veel ning sinna läheb puhkama üha enam turiste. Võib-olla isegi liiga palju.

Kreeka on järjekordne riik, mis kaebab selle üle, et turiste on liiga palju. Nimelt külastab 2018. aastal Kreekat läbi aegade kõige rohkem välisturiste – lausa 32 miljonit, kirjutab Lonely Planet. Võrreldes möödunud aastaga on numbrid läinud üles 12,8% võrra.

Tänavu on alustatud ka turistide hulga piiramist. Näiteks kui varasemalt külastas Santorini saart 12 000 kruiisituristi iga päev, siis nüüd lubatakse neid vaid 8000 päevas.

Kõigele vaatamata on Kreeka jaoks turism üliolulisel kohal ning seda eriti aastaid kestnud majandusraskuste tuules.

Liiga suure turistihulga üle on kurtnud ka Barcelona, Veneetsia ja Amsterdam.