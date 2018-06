Aitutaki privaatne rannakuurort on varasemalt nimetatud maailma kõige kaunimaks ning nüüd on see Vaikse ookeani saarekesel paiknev kuurort müügis! Tõsi küll, hind on päris kopsakas: umbes 20 miljonit eurot. Sealjuures on oluline ka tähele panna, et ostja saaks endale vaid kuurordi, mitte maatüki.

Kuurordi suuruseks on 27 aakrit ning seal paikneb 36 bungalow’d, millest seitse on otse vee sees, kirjutab Daily Mail. Valikus on nii tõeliselt luksusliku, aga ka tagasihoidlikuma sisustusega bungalow’d.

Kuurort on kuulsust kogunud sellega, et just seal on pildistatud üles ajakirja Sports Illustrated 50. aastapäeva ujumisriiete kollektsioon ning samas paigas filmiti ka lennufirma Air New Zealand pardaohutusvideo.

