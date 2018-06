Mis võiks valesti olla bikiinide kandmises, kui need on viisakad ja mitte üleliia palju eksponeerivad, võid ehk küsida. Vastus on, et võib ikka olla küll.

Hiljuti kimas Instagrami modell Kinsey motikaga mööda Filipiinide rannakuurordi tänavaid. Näitsik peatati ja tal paluti ennast katta, kirjutab Lonely Planet. 2010. aastal kandis aga üks naine Dubai kaubamajas vaid bikiine. Arvestades, et Araabia Ühendemiraadid on siiski moslemiriik, võeti naine vahi alla.

Millistes riikides või linnades võid aga juba ette teada, et satud bikiinide avalikus kohas kandmise eest plindrisse? Näiteks on teada, et nii Barcelona, Türgi linnade kui ka Horvaatia saare Hvari tänavatel bikiinides kõndides võid trahvi saada.

Kui lääneriigid on avalikus kohas bikiinide kandmise osas veidi liberaalsemad, siis teisalt näiteks Fidži saartel on avalikus kohas keha näitamine tõsine solvang. Maldiivid on tõeline turistiparadiis, aga pane tähele: bikiine võib kanda siiski ainult turistipiirkondade randades.