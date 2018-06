Kui ihaldad välismaal olles uitada ringi, ilma et näeksid eriti palju turiste, siis tuleb sul ilmselt valida mõni alljärgnevatest riikidest.

Austraalia reisifirma Intrepid koostas statistika, kus võrdles riigi elanike ning turistide arvu. Selgub, et võrreldes elanike arvuga on turiste kõige vähem Tansaanias (riigis elab 55,6 miljonit inimest, kuid külastab igal aastal 1,28 miljonit turist; see on 2,31% rahvaarvust), kirjutab Lonely Planet.

Sellele järgnevad Paapua Uus-Guinea (2,45%), Keenia (2,77%), Indoneesia (4,41%), Egiptus (5,64%), Mosambiik (5,95%), Iraan (6,16%), Kolumbia (8,32%), Sri Lanka (2,2%) ja Hiina (10,28%)

Suurimad üllatajad nimekirjas on ilmselt Egiptus ja Hiina. Egiptus on seisnud viimased aastad silmitsi turvalisuse probleemidega ning külastajanumbrid on vähenenud. Ometi on Egiptuse turism taas tõusuteel ning ilmselt paari aasta pärast riiki sellest nimekirjast ei leiaks.

Hiinat külastab aga igal aastal umbes 141,8 miljonit turisti, aga samal ajal on rahvaarv 1 miljard. Seega on võrreldes rahvastikuga turiste ikka vähevõitu.