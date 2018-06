Videomängud on ideaalne viis ellu viia oma unistusi virtuaalsel moel, olgu selleks kas seiklemine kosmoses või iidse Egiptuse avastamine. Mõni linnavurle võib aga arvata, et just tema sooviks maad harida ning siin tuleb appi „Farming Simulator 19“.

Uuenenud mängumootoriga „Farming Simulator“ tuleb taas. Mängijateni tuuakse seni parima pildikvaliteediga teos, mida hetkel mängumaastikul on pakkuda. Üllitis hakkab sisaldama hetkeseisuga vähemalt kolme täiesti erinevat avatud maailmaga kaarti ning need saavad kindlasti lähiajal lisa veel kahe näol.

Sõitmiseks pakutakse suurimat masinaparki, mida frantsiis seni näinud, sealhulgas treileris kasutatud ikooniline traktor 8400R. Lõppeks on ringi jooksmas ka mõned uued loomad ja kasvamas värsked viljad. Seda ja veel uut lisandub lähikuudel järgmiste mänguürituste raames!

„Farming Simulator 19“ jõuab PlayStation 4, Xbox One’i, PC ja Maci kasutajateni juba sellel sügisel.