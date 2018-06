23 aastat tagasi tegi Subaru ajalugu, ehitades Legacy pereauto baasil kõrgendatud kliirensiga nelikveolise universaali, mis sai nimeks Outback. Sellega oli sündinud uus autoklass: krossover. Nüüdseks on kõikjalsõitjad iga endast lugupidava autotootja mudelivalikus. Subaru Outback on aga positsiooni säilitanud, olles üks müüdumaid krossovereid.

V generatsiooni Subaru Outback on teinud läbi värskenduskuuri, mille käigus täiustati kabiini ja anti välimusele moodne lihv. Olulist täiendust said juhiabid ja mugavusvarustus. Hinnasilt jäi samaks, mis tähendab, et krossoverite segmendis on Outbackile raske vastu hakata.

Moodsale ajale omaselt sai uuenenud Outback peale hulganisti mugavusvarustust ning täienes juhiabisüsteemide valik. Ka sõitjateruumis on senisest vaiksem.

Konteksti asetatud hind

Tulevasi Outbacki omanikke rõõmustab kindlasti asjaolu, et uuenduskuur ei hõlmanud hinnatõusu – auto maksab ikka samapalju, on vaid varasemast vingem. Ehk siis: sama raha eest saab nüüd rohkem autot.

Konkurentsi kontekstis on Subaru mudelivalik tervikuna ja iseäranis Outback muutunud pigem ... odavamaks. Veel mõni aasta tagasi tundus Taevasõel eksklusiivse, erilise ja kallina. Ent me olime seda hinda nõus maksma, sest see on Subaru.

Aeg on teinud korrektuuri. Konkurentide hinnatase on jooksnud amokki kõrgusesse. Häbenemata krutitakse normaalses varustuses suuremate autode hinnad julgelt üle 30 000 euro, preemiumklassis veel kümneid tuhandeid rohkem.

Subaru on teinud parendusi ja jätnud hinnasildi samaks – Outbacki hind on 38 000 euro ligi ent konkurendid, need võrreldavad, ei olegi enam odavamad.

Subaru areng ei ole püsinud paigal. Siit on timmitud, sealt on timmitud ning täna pakutav Outback mitte ainult ei tundu preemium vaid kannatab igasugu võrdlusi … põhimõtteliselt kõigega. Päriselt ka.