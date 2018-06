„Masturbeerimine on üks osa tervislikust seksuaalelust,“ kinnitab kliiniline seksuoloog Gloria Brame. „See on täiesti turvaline ja kahjutu.“

2004. aastal avaldatud uuringust selgub, et kui mehel on kuus rohkem kui 21 seemnepurset, siis langeb tema eesnäärmevähki haigestumise risk umbes 33% – võrreldes meestega, kes lõpetavad 4-7 korda kuus. 2016. aastal korraldati järeluuring ja leiti, et 8-12 korda kuus ejakuleerivate meeste eesnäärmevähi risk on 10% võrra väiksem.

2. Nii püsib riist ka vanemana kõva

Aja jooksul kaotab mees oma lihastoonust – isegi sealt alt. Korrapärane seks või eneserahuldamine toimib vaagnapõhjalihaste treeninguna ning aitab ennetada erektsioonihäireid ja pidamatust. Põhjus: peeniselihased vajavad toimimiseks korrapärast hapnikuga varustamist.

3. Nii kestab mees seksi ajal kauem

Mõnikord ei pea mehed voodis kuigi kaua vastu, sest nad pole piisavalt harjutanud, olgu siis partneriga või soolona. Enda korrapärane kättevõtmine aitab end seksi ajal paremini kontrolli all hoida. Seksitreenerid soovitavad harjutada orgasmi ajatamist: kui orgasmi saamiseks kulub näiteks kaks minutit, siis võiks järgmisel korral võtta sihiks kolm. Või siis võiks loendada, kui mitu liigutust õnnemaale jõudmiseks kulub ja katsuda seda numbrit kahekordistada. Harjutamine teeb ju meistriks, kas pole.

4. See parandab immuunsüsteemi

Seemnepurse tõstab kehas kortisooli taset. Sel hormoonil on küll halb stressihormooni maine, aga tegelikult aitab see väikestes kogustes immuunsüsteemi reguleerida ja säilitada. Nii võib masturbeerimisega kaasneda keha tugevnenud immuunsüsteem.

5. See parandab tuju