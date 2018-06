„See tanke surmav robot võib teha revolutsiooni maismaasõjanduses,“ kirjutab Popularmechanics Eesti ettevõtte Milrem leiutise edasiarenduse kohta. „Kas tuleviku lahinguväljal võitlevad robotid robotite vastu?“

Värskes mehitamata maastikumasinas on ühendatud surmav tankivastane rakett ja robotplatvorm. Tulemuseks on droonsõiduk, mis suudab kuni 4,5 km kauguselt hävitada kõige moodsamaid tanke – ja kui see ka hävitatakse, siis ei hukku ükski sõdur.

THeMIS on mehitamata maastikusõiduk (unmanned ground vehicle ehk UGV), mille loojaks Eesti kaitse-ettevõte Milrem. THeMIS loodi eesmärgiga saada multiotstarbeline sõiduk, mis suudab lahinguväljal tegutseda piilurina, anda toetavat tuld või vedada maavägedele varustust. Diisel-elektri hübriidmootor on peaaegu müravaba. Sõidukile võib lisada robotkäpa või 50-kaliibrise kuulipilduja ja see suudab kanda kuni 750 kilo lasti.