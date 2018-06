Kui habet ajades sisse lõikad, siis käi haav üle spetsiaalse desinfitseeriva pliiatsiga. Ära riski sellega, et unustad tööle minnes vetsupaberi tükikese kaelale või põsele. Hangi spetsiaalne riistapuu, nagunii läheb sul seda vaja, ükskõik kui oskuslik raseerija sa ka poleks.

Väga paljud mehed on hädas kuiva ja ketendava peanahaga. Muidugi on olemas spetsiaalseid šampoone ja palsameid, aga need maksavad päris palju raha. Üks tilgake oliiviõli aga ei tee su rahakotti auku. Pealegi saad oliiviõliga mune praadida, šampooniga aga mitte.

3. Näohooldusvahendid: õunaäädikas ja kookosrasv

Ka hea näopesuvahend ja nahaniisutaja pole odavad ning on asendatavad. Võta väike törts õunasiidriäädikat, lahjenda seda veega ja kasuta näo puhastamiseks. Loputa nägu kindlasti üle, et sa ei jääks šaslõki järgi lehkama. Seejärel kanna naha niisutamiseks näole näputäis kookosrasva.

4. Higipulka kasuta õhtul

Antiperspirandid on mõeldud higistamist takistama. Kui hommikul unehigisena seda kaenla alla kannad, siis lihtsalt maskeerid oma higilõhna. Miks mitte kanda toode peale juba õhtul ja sellega öist higistamist pidurdada?

ÕL Mehele soovitab siiski hommikul strateegilised punktid üle loputada, isegi kui duši alla minekuks aega napib. Ning kanda higipulka peale seejärel.

5. Vaseliin pikendab parfüümi mõju

Lõhnaõli meeldiv odöör ei püsi kahjuks nahal kaugeltki igavesti. Kui sul on näiteks tööpäeval lõuna kauni daamiga, siis kanna hommikul kaelale pisike kogus vaseliini ja piserda parfüümi selle peale. Vaseliinil on omadus lõhna mõju pikendada.

6. Hammaste valgendamiseks on hea aktiivsüsi

Ära siiski saunaahjust sütt haara, vaid hangi aktiveeritud sütt sisaldavat hambahooldustoodet.

7. Habemeajamisvahtu võib asendada juuksepalsam