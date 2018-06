Kõlarid on olemas küll igal teleril, kuid õhukestesse teleritesse võimekad kõlarid paratamatult lihtsalt ei mahu. Seega, kui soovida eriti võimsat ja korralikku audiokogemust, tasub kaaluda lisakõlarite soetamist. Viimasel ajal on populaarseks muutunud teleri alla käivad piklikud kõlarid ehk sound bar’id. Seadme saab paigaldada teleri alla ning see suunab kogu heli otse vaataja poole. Kõlariga käib enamasti komplektis ka basskõlar, mille saab paigutada ka teleriekraanist kaugemale, et heli oleks veelgi paremini tasakaalus.

Lisaks on mitmete tänapäeva teleritega võimalik ühendada ka Bluetooth kõlareid, mida on valida väga erineva suuruse ja võimsusega. Nende eeliseks on see, et kõlarit saab vajadusel toas ringi liigutada vastavalt kuulaja asukohale. Korralike kõlarite lisamine teleka juurde võimaldab ka kvaliteetselt muusikat kuulata. Enamikes tänastes TV-teenustes on olemas ka raadio kuulamise võimalus ning hea kõlarite komplektiga saab mugavamalt ka raadiot kuulata.

2. Teler kui mängukeskus

Korraliku meediakeskuse juurde võiks kuuluda ka mängukonsool, mida saavad nooremad pereliikmed kasutada videomängude tarvis – juhul, kui sellest mõistagi parajasti jalgpalli ei vaadata. Mitmeid konsoole on aga võimalik kasutada ka enamaks.

Microsofti Xbox One konsooli saab soovi korral rakendada internetisuhtluse jaoks. Konsoolil on vaikimisi paigaldatud näiteks Skype rakendus, mis lubab koostöös konsooli kaameraga teleri kaudu videokõnesid teha. Kuna kaamera tuvastab ka liikumist, siis suudab see suunata kaamerasilma täpselt sinna, kus asub rääkija.

3. Nutiseadmed teleri teenistusse

Mitmed täna poodides olevad telerid pakuvad ka head ühilduvust olemasolevate nutiseadmetega. Näiteks pakuvad spetsiaalset rakendust nutitelefoni või tahvelarvutiga teleka kontrollimiseks mitmed tootjad nagu LG ja Samsung. Samuti saab osades teleteenustes (nt Elisas) kasutada äppi puldina teleteenuse juhtimisel.

Selle tarvis tuleb alla laadida teleka jaoks mõeldud mobiilirakendus ning seadet saab kasutada kas teleri menüü haldamiseks või sisu kuvamiseks nutiseadmest telekasse. Hea on seda võimalust rakendada perevideote vaatamiseks suurelt ekraanilt või fotoesitluste korraldamiseks.

4. Vaata mänge võimalikult hea pildiresolutsiooniga

Mida detailsem on teleri pilt, seda rohkem on võimalik näha. Eesti telekanalid on tänaseks edastamisstandardiks võtnud HD-kvaliteedi, mis on jalgpallisõbrale kindlasti miinimum, millega rahulduda. Küll on aga käimasolev MM esimene tõeline UHD-jalgpalliturniir. Veel on aega otsida üles võimalused, mis MMi 4K-resolutsioonis näitavad – näiteks kannab BBC oma iPlayeri teenuse abil 4K-resolutsioonis ja HDR-kvaliteedis üle 29 mängu. Terava pildikvaliteediga jalgpallimängude edastajaid on teisigi, kuid kindlasti tasub nende saadavust Eestis enne teenuse eest maksmist kontrollida.

5. Tõsta teler õigele kaugusele

Iga teleriekraani jaoks on välja arvutatud õige kaugus, kust on pilti kõige parem vaadata. 40-tollise teleri puhul on selleks kaks meetrit, 55-tollise puhul kolm meetrit ja 65-tollise puhul üle kolme meetri.

Eesti jalgpallikoondise väravavahtide treener Mart Poom kavatseb jalgpalli maailmameistrivõistlustele kaasa elada nii palju, kui aeg lubab. „Mina kasutan teleri all spetsiaalset jalga, millega saan tõsta teleri diivanist või tugitoolist täpselt nii kaugele, kui ise soovin. Lisaks on antud teleri juures vahva lahendus „Ambient Mode”, mis annab telerile kasutust ka siis, kui sellest midagi ei vaata. See sobitab teleri ekraanil olevad värvid selle taga oleva seinaga ja kuvab ekraanile kasulikku informatsiooni, näiteks kellaaega või ilmateadet,“ rääkis Poom.

6. Vali telerimenüüst sobivad pildi- ja audioseaded

Tihti ei teagi inimesed, et telerimenüüst on võimalik valida erinevaid pildiseadeid vastavalt sellele, mida vaatad. Jalgpalli puhul tuleks kindlasti valida „Standard” või „Natural” seaded, mis kuvavad värve selgelt ja täpselt. Kindlasti tuleks vältida näiteks „Cinema” valikut, kuna see on mõeldud filmide jaoks ja muudab pildi ujuvamaks, mis pole kiire spordi puhul kuidagi kasulik.

Käsitsi võib muuta ka pildi värskendussagedust, mis näitab, mitu korda sekundis pilti uuendatakse, et tulemus oleks sujuv nii-öelda jõnksuvaba. Kui tavaline telerite standard on 60Hz ehk 60 korda sekundis, siis osad uued telerid suudavad pakkuda sõltuvalt mudelist ka 120Hz pildi värskendussagedust. Jalgpall on kiire mäng ning mida kõrgem värskendussagedus, seda teravamaks jääb palli kujutis ekraanil.