Esmaspäeval võttis politsei vahi alla Volkswagen grupi luksusautode tootja Audi tegevdirektori. Rupert Stadler on seni kõrgeim juhtivtöötaja, kes seoses Saksa autotootja emissioonitestides petmise skandaaliga vabaduse kaotanud, kirjutab CNBC.

Müncheni prokuratuuri teatel peeti Stadler kinni kartuses, et ta võib mõjutada heitgaasiskandaali uurimist. Arvatavalt tähendab see käik aga Volkswageni jaoks juhtimiskriisi.

Vahistamisuudis tuli kindlasti halba uudisena VW grupi uuele direktorile Herbert Diess’ile, kes on loonud uue juhtimisstruktuuri, mis sisaldas ka Stadlerit, ja kes püüab pärast emissiooniskandaali puhkemist kiirendada üleminekut elektriautode tootmisele.

VW tunnistas juba 2015. aasta septembris, et on kasutanud illegaalset tarkvara, et USA diiselmootorite emissiooniteste võltsida. Firma ajaloo suurima kriisi käigus oli seni USA esitanud varasemale VW-i grupi tegevdirektorile Martin Winterkornile kriminaalsüüdistuse, aga väga tõenäoliselt tema USA kohtu ette ei astu, kuna Saksamaa oma kodanikke väljaspool Euroopa liitu asuvatele riikidele välja ei anna.