Esimese hetkega ei tundu selles pildis mitte midagi halba olevat.. ometi vihastas Belgia blogija paljud inimesed nii välja, et talle saadeti tapmisähvardusi.

Nimelt postitas Nilsi-nimeline blogija oma Facebooki foto, millel istub Itaalias asuvatel Pompei varemetel, kirjutab Lonely Planet. Pompei varemetel istumine on aga rangelt keelatud, sest see võib rikkuda kultuurimälestist.

Nilsi Facebooki pildi avaldasid ka Itaalia suurimad ajalehed, mistõttu hakkas noormees saama sõimukirju, nende hulgas ka tapmisähvardusi.

Tänaseks on Nils pildi Facebookist kustutanud ja avaldanud hoopis vabanduse. Lisaks tõi ta välja, et tegelikult leiab sotsiaalmeedia avarustest palju sarnaseid pilte – tema oli lihtsalt see, kes sattus tule alla.