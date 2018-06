Daily Mail vahendab uuringut selle kohta, millistes Euroopa turismipiirkondades ja linnades on kõige kõrgemad turistimaksud.

Selgub, et kõige rohkem tuleb rahakotti kergitada, kui puhata Mallorcal, Ibizal, Menorcal, Formenteral, Barcelonas, Roomas ja Berliinis. Näiteks Hispaaniale kuuluvatel Baleaari saartel viietärnihotellis puhates tuleb nädala eest välja käia 28 eurot lisaks. Kolmetärnihotellis on see summa 14 eurot.

Barcelonal kasseeritakse aga viietärnihotellis ööbides 2,25 eurot päeva eest, kolme tärniga majutuskohas on see 1,1 eurot. Mujal Kataloonias on turistimaksud väiksemad.