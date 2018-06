2011. aastal esmakordselt müügile jõudnud viieukseline universaal Volvo V60 sai omas segmendis kiiresti müügihitiks. Kahe lapsega perele enam-vähem paras sõiduk on uues versioonis mõõtmetelt kasvanud aga sedavõrd, et nüüd tuleks küsida – milleks meile V90?

Volvo on investeeringute toel kasvanud mõne aastaga välja ainulisest turvalisuse kuvandist ning võtnud sihiks ehitada ühenduvaid, kaasa mõtlevaid, loodussõbralikke ja silmapaitavaid autosid. Uus Volvo V60 on liialdamata täpselt selline auto, mida ostaksid nii veganid kui ka kassid, kui viimastel juhiluba oleks; peredest rääkimata.

Uus V60 on eelkäijast koguni 13 sentimeetrit pikem, mis tähendab, et auto tagaistmel on piisavalt ruumi ka kolmele sõitjale. 99 liitri võrra 529-liitriseks kasvanud pakiruum teeb aga silmad ette kõigile sama segmendi konkurentidele.

Juhiabide ja infolusti osa on eelmise generatsiooniga võrreldes täis ulme – testisime Kataloonia ummikutes Volvo Pilot Assisti poolautonoomset juhtimissüsteemi ja jäime paksult rahule. V60 on muuseas selles osas moodsam kui suurem vend V90: kõige muu vajaliku hulgas tunneb piloodiabi ära nii teele sattunud uluki, jalgratturi kui ka jalakäija.

Olgu siinkohal lisatud, et ükski Volvo ei ole isejuhtiv, vinge abistaja teeb tööd vaid siis, kui juhil käed roolil on. Ja siis teeb seda tõepoolest veatult – näiteks rajal püsimise assistent on V60-l üks täpsemaid, mida autodel kogenud olen.

Volvo V60 konkurentsiredelile paigutamisega ei ole vaja liialt pead murda: kvaliteedi, mugavuse ja varustuse osas ei jää see „sakslastele” alla, ent võidab neid igavuse puudumisega. Ehkki pereautona kasutatav, on see juhi sõidurõõmu jaoks ehitatud masin.