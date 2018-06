Oleme meiegi kirjutanud viskidest, mille klaasi eest makstakse tuhandeid ja pudeli eest sadu tuhandeid eurosid. Aga kinnitust on leidnud üks vana talupojatarkus: hea ei pea tingimata ülikallis olema.

Maxim kirjutab, et Saksa kauplusteketi Aldi poode leidub väga paljudes paikades. Seal müüdavatel napsidel pole just eriti vingete jookide mainet. Näiteks hea Šoti viski hindaja suhtuks ilmselt väga kõhklevalt toidupoeketi omatoote sildiga viskisse, eriti just selle madala hinna pärast. Aga asjata.

Ühendkuningriigis tegutsev väljaanne The Spirits Business on pühendunud kangete jookide hindamisele ning viis hiljuti läbi konkursi „2018 Scotch Whisky Masters“ ehk otsis käesoleva aasta parimat Šoti viskit. Kuldmedali võitis Aldi Highland Black – kaheksa aastat laagerdunud jook, mida müüakse poes umbes 15 euroga. Teise kulla teenis konkursil Glen Marnoch Islay Single Malt, mille pudel maksab 20 eurot.

Saksa kaubandusketil on heade jookide oma sildiga varustamisel kahtlemata hea nina. Mullu suvel valiti Aldi kümneeurone džinn samuti maailma parimate hulka kuuluvateks ja selle seitsmeeurone rosé võitis rahvusvahelisel veinikonkursil hõbemedali.