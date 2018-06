Iga mees tahab, et ta jääks meelde õigetel põhjustel, mitte sellepärast, et ta on teismelise kombel endale paksult odavat odekolonni peale pritsinud. Kui otsid poest endale head signatuurlõhna, siis võid sattuda segadusse, kuna meesteparfüüme on sedavõrd palju. Esquire pani kirja viis klassikalist meestelõhna, mis iialgi moest ei lähe. Leia oma lemmik ja jää selle juurde. Või proovi neid kõiki. Eksida pole võimalik, kinnitab väljaanne.

Stiil on midagi märksa enamat kui sinu seljas olevad riided või randmel ilutsev kell. Stiil on see, kuidas sa end esitled. Ning mis puutub parima esmamulje jätmisse, siis viib hea parfüüm asjad hoopis uuele tasemele. Esiteks sa lõhnad hästi, eksole. Aga ka seepärast, et lõhn on tugevasti seotud mäluga. Ja kes ei tahaks olla meeldejääv?

Selle klassiku lõi Prantsuse lõhnatootja juba 1950-ndatel. Parfüümi südameks on vetiveeria, mis annab sellele erilise maise olemuse. Lisalaksu annavad puit, tubakas ja vürts. Kujuta ette hommikuse metsa lõhna, mis on sinu jaoks pudelisse pandud.

Dior Eau Sauvage

Mõned lõhnad lausa nõuavad tähelepanu. See pole üks nendest. Lõhn on õrn ja kergesti kantav. Selles on seotud tsitrusenoodid ja ürdid, mis loovad värske mulje. Samas on parfüüm piisavalt sügav, et seda huvitav tunda oleks. Täpselt selline igapäevane parfüüm, millega ei saa kuidagi mööda panna.

Hermès Terre d'Hermès

Prantsuse moemaja tegelased ütlevad selle 2006. aastal loodud parfüümi kohta ise, et see on „vesi maa ja taeva vahel“. Mida see tähendama peaks? No seda, et selles lõhnas on päris palju. Apelsin, vetiveeria, ränikivi ja seedripuu on kõik tuntavalt olemas ja annavad tsitruselisi, puiduseid ja mineraalseid noote. Üsna rafineeritud lõhn.

Acqua di Parma Colonia

Kujutle laitmatult riietatud Itaalia meest, kes rüüpab Firenzes Arno kaldal väiksest tassist espressot. Just seda lõhna ta kannab. Tsitruse- ja lillenoodid on kenasti tasakaalus puidustega. „Ajatu“ võib lõhnade maailmas olla veidi ülekasutatud väljend, aga siin on see ideaalne kirjeldus.

Creed Aventus