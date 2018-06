Eestis läks äsja Vikipalu metsatulekahju kustutamisel napilt õnneks, kui kommunikatsiooniprobleemi tõttu telekanali kaameradroon ja kustutuskopter liiga lähestikku sattusid. USAs aga tuligi metsatulekahju kustutamine hiljuti droonide pärast tükiks ajaks katkestada. Popularmechanics vahendab, et USAs Lääne-Colorados sundisid droonid läinud nädalal tuletõrjujaid Bocco metsatulekahju kustutamisel pausi tegema. Helikopterid ja tankurlennukid pidid maanduma ja kustutustööd viibisid umbes tunniks ajaks, kuni käis vastutustundetute uudishimulike droonide jahtimine. Tuletõrjujail ei jäänud muud üle kui maha istuda ja loota, et põleng vahepeal ei laiene. Probleem seisneb muidugi selles, et kui põlenguala kohal on õhk droone täis, siis võivad need kogemata lennata näiteks tuletõrjelennuki aknasse ja põhjustada nii veelgi suuremat hävingut.

Üks tund ei tähenda metsapõlengu kustutamisel ainult seda, et kaotatud aeg hiljem tagasi tuleb teha. Tuli on dünaamiline, kasvab ja liigub pidevalt. Nii võib ka juhtuda, et kaotsi läheb mõni hea hetk leekide lämmatamiseks.

„See võib tähendada viit või kümmet vähemat [vee]tankeri või kopteri laadungit, mis võib metsatulekahju puhul olla määratu vahe,“ märgiti kustutustööde korraldusmeeskonnast. Metsatulekahjude kohal lendavad droonid on Ameerikas olnud probleemiks juba mitut aastat. Lennuamet on püüdnud sellistel aladel rakendada ajutisi lennupiiranguid, kuid see pole alati toiminud. Teadaolevalt segasid droonid läinud aastal vähemalt 11 USA metsapõlengu kustutamist.