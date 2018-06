Maailma terviseorganisatsioon WHO teatas äsja, et sundmõtteline videomängude mängimine on uus vaimse tervise häire. „Mängimishäire“ nime kandev seisund kantakse WHO rahvusvahelisse haiguste klassifikatsiooni ning selle teguviisi aluseks on uuringud ja vajadus ravi järele kogu maailmas.

Men’s Health märgib, et taasavastatud kinnisidee „Fortnite’i“ järgi või soov saada „FIFAs“ võimalikult hea skoor ei tähenda tingimata vaimuhäiret. WHO spetsialisti Vladimir Poznjaki teatel on asi veidi keerukam ja mängimishäire diagnoosi saab panna kolme alljärgneva kriteeriumi põhjal:

1. Mängimine muutub teiste tegevuste ees prioriteediks ja seda sellisel määral, et „teised tegevused liiguvad kuhugi ääremaale“, nagu sõnastas Poznjak.