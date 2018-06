Soome autoliidu uuringust selgub, et kõige sagedamini jääb suvine autoreis pooleli aku- ja rehviprobleemide tõttu. Mitut riiki läbival reisil saavad saatuslikuks ununenud või tähtaja ületanud dokumendid. Alljärgnevalt jagamegi viis soovitust autoreisi viperuse vältimiseks.

Esimene ja kõige olulisem reegel on, et reisile tuleb minna tehniliselt täiesti korras autoga. Akule võib teha liiga nii talvine pakane kui ka suvekuumus. Kui sõiduki korralised hooldused on õigeaegselt tehtud, on vähem võimalusi ootamatute olukordade tekkimiseks.

Kontrolli üle aku, rehvid ja rehvirõhud