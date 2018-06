Mida aga teha, kui telefon on:

Suvises puhkusemeeleolus kipub telefonidega juhtuma rohkem õnnetusi, seega tasub kindlasti oma seadmetel silm peal hoida ning asetada need kindlasse kohta (näiteks lukuga taskusse) või jätta sootuks koju, soovitas Tele2.

Kadunud – kui telefonil ei ole seadistatud positsioneerimise funktsioon ja seda ei leia, siis mõtle hoolega, kus sa seadet viimati kasutasid. Kui arvad, et see varastati, võta kindlasti ühendust politseiga. Kadunud telefonist tuleb teada anda ka oma operaatorile, et number sulgeda – nii ei saa pikanäpumees tekitada üllatusarveid.