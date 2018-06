Mõtle kõigele, mis võiks olla suuseksi juures õudsed – turris karvad, halb hügieen, kohutav aluspesu – ja elimineeri need. Täiesti karvavaba intiimpiirkond võib pornofilmides hea välja näha, aga pole mitte igaühe maitse. Pigem trimmi karvad lühikeseks, pese end sealt korralikult puhtaks ning pane selga kena ja hästiistuv pesu. Iga mees tahab, et tema riist jääks meelde positiivsetel põhjustel – mitte õudusloo ainesena.

Enamik meestest teab, et nad armastavad suuseksi saada. Mitte kõik aga ei tea, kuidas on kõige õigem selle eel ja ajal käituda – et ka fellatio tegija jaoks oleks kogemus sedavõrd nauditav või vähemalt talutav, et ta seda ka teinekord teeks. GQ koostas meestele suuseksi saamise etiketi.

Meestel on mingi vajadus suuseksi saamise ajal oma käed kõrgilt ja kuninglikult kukla taha ristata, aga mitte kõigi naiste jaoks pole see härra ja teenija värk meeldiv või seksikas. Leia oma kätele mingi muu koht, näiteks silita fellatio tegija nägu või hoia tal käest. Näita, et sa oled kohal, temaga koos selles hetkes ja naudid seda.

Väldi iga hinna eest tegija hirmutamist

Suuseksi tegemine on väga intiimne kogemus, tegija on haavatav ja tahab seda hästi ning õigesti teha. Nii on paraku väga lihtne tema jaoks see kogemus ära rikkuda. Näiteks: partneri juustega mängimine on seksikas, aga juustest kiskumine mitte. Talle otsavaatamine võib kõlada seksikalt, aga tegelikkuses võid nii jätta klaasistunud pilguga sarimõrtsuka mulje.

Veendu, et partneriga on kõik hästi

Lõpunijõudmisega võib aega minna. Kui su rong väga vaikselt jaama poole veereb, siis veendu, et partneri jaoks on okei tegevusega jätkata. Muidu võib tulla sealtpoolt mingi innutu lutsutamine ja laused stiilis „No kurat küll, Kalle, kas sul juba ei tule?“ Ja nii ei jõua sa üldse kuhugi. Kui tunned, et asi venima kipub, siis võta vahelduseks ette partneriga mängimine või mine üle muudele tegudele.

Ära pressi!

Naise kuklast enda poole tõmbamine ja enda talle kurkusurumine ei ole suuremale osale neist absoluutselt meeldiv kogemus. Kui, siis õrnalt, harva, lugupidavalt ja partneri reaktsiooni jälgides.

Hoiata, kui sul tulema hakkab

Paljud inimesed ütlevad, et nad ei armasta üllatusi, aga tegelikult on üllatus-sünnipäevapeo üle väga rõõmsad. Suuseksi puhul see ei kehti. Selle tegija peaks saama otsustada, kuidas ja kuhu sa lõpetad. Kindlasti pead talle kuidagi kas liigutuse või häälega märku andma, kui suur O kohale jõudma hakkab. Partner otsustab, kas ta neelab, sülitab või astub üldsegi kõrvale.

Püsi ärkvel (või vähemalt püüa)