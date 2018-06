Ühisrahastusplatvormis Kickstarter sai toetuse kokku Rootsi idufirma, mis tahab toota käekelli üsna üllatavast materjalist – tänavatelt kokku korjatud illegaalsete tulirelvade metallist.

Triwa Humanium Metal kellade idee kogus vaid mõne tunniga märksa rohkem toetust, kui neil n-ö humaansest metallist ajanäitajate tootmahakkamiseks tarvis oli.

BroBible’i teatel tähendab iga Triwa kell esiteks seda, et mingis maailma konfliktipiirkonnas on tänavatelt kätte saadud illegaalselt tulirelvi ja tagasi metalliks sulatatud. Teiseks läheb osa humaanmetallkellade müügituludest tagasi konkreetses piirkonnas elavate vägivallaohvrite toetuseks.

(Kickstarter)

Väheoluline pole Humanium Metal käekellade juures seegi, et need näevad väga head välja. Rootsi kellatootja ajanäitajat saab kahes suuruses (39 ja 34 mm) ning kahe numbrilaua stiiliga: püstiselt harjatud tumehall ja püstiselt harjatud teras. Numbrilauda katab parim kriimustusekindel safiirklaas, mehhanism on valminud Jaapanis Citizen Miyotas ja kell on 10 ATMi veekindel. Rihma valikuid on kaks: ümbertöödeldud pudelitest sõjaväeroheline tekstiilrihm või Rootsis orgaaniliselt pargitud nahast rihm.

Humanium Metal kellade Kickstarteri toetajad saavad ajanäitaja umbes 200 euro eest.