Väldi teatavat toitu. Salatite ning juurviljade söömine võib olla ohtlik, sest ilmselt on neid pestud kraaniveega. Pane tähele, et toit, mida sööd, oleks soe (aga mitte üles soojendatud).

Söö, kus kohalikud. Just kohalikud teavad kõige paremini, kus on hea toit. Kui söögikoht on tühi ning sellest üle tee asuv restoran kohalikke täis, siis tuleb kindlasti eelistada seda, kus on rohkem inimesi.