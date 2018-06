1. See ei käi nii, et viskad liha peale ja unustad ära

Investeeri kvaliteetsesse lihasse. Liha kvaliteet ja värskus on võrdeline grillija edukusega.

3. Pintselda ürdipintsliga

Et liha püsiks meeldivalt niiske, on kasulik seda grillimise ajal näiteks või, hea õli või kastmega pintseldada. Pintsliks võiks ideaalis olla puulusika külge seotud tüümiani-, rosmariini- ja salveiviht.

4. Kiiremaks valmimiseks kata liha kinni

Kui liha on saanud natuke suitsu ja väljast pruunistunud, siis on hea see valmimise kiirendamiseks ja mahlasema tulemuse saamiseks fooliumile asetada, seejärel sortsu vee või õunamahlaga katta, kinni mässida ja uuesti grillile asetada. Teine variant on kasutada tihedalt kaanega kaetud panni – ka seal ei tohi unustada vedelikku.

5. Pööra tähelepanu kuumuse lähedusele

Liha ja kuuma-allika vahemaad saab kasutada kui kokkamisabinõu. Kõike ei pea tingimata grillima otse kuumade süte kohal. Näiteks on hea liha kuumal grillipoolel ära pruunistada ja lükata siis jahedamale poolele aeglaselt küpsema. Nii ei kõrveta sa liha ka ära.

(Pixabay)

6. Jälgi alati temperatuuri

Püsiva temperatuuri hoidmist mõjutavad muuhulgas grillija ise, ilm, õhk, söetüüp, grilli avamine ja sulgemine. Sinust ei saa meistergrillijat enne, kui oled ära õppinud tule põhimõtted, süte kuumuse hoidmise, suurendamise ja vähendamise nipid.

7. Alusta süütamisega varakult

Enamasti ei lasta sütel n-ö küpseks saada, vaid süüdatakse need vahetult enne grillimist. Pigem peaks aga tule alla panema tund enne seda.

8. Paksud lihatükid küpseta tagurpidikäigu meetodil

Ehk: madalal kuumusel kuni umbes 90% tulemuseni ja seejärel suurel kuumusel lõpuni.

9. Lase lihal järelküpseda

Kõige parem on liha, mis on saanud pärast grillilt mahavõtmist kuumakastis tund või paar järelküpseda. Kannatlikkus saab ära tasutud.

10. Puhtus ja head söed

Tee kindlasti grill enne küpsetamist puhtaks ja eemalda eelmiste kordade tuhk ning söed. Kasuta head ja kvaliteetset sütt ja väldi võimalusel süütevedelikku. Enne liha restile asetamist veendu, et see on tuline ega võta liha külge.

(Pixabay)

11. Õpi oma varustust tundma

Sageli tehakse see viga, et kiirustatakse liialt, minnakse närvi ja keeratakse liha tuksi. Võta aega oma grilli või suitsuahju tundmaõppimiseks, ära karda vigu teha ja neist õppida.

12. Proovi kuivmarinaadi

Liha võib osutuda maitsvamakski, kui sa selle 24 tundi enne valmistamist kuivalt vürtside-ürtidega üle hõõrud ja siis omasse mahla marineeruma jätad.

13. Vali õige puit