Märkimisväärse osa kahe sõiduki liiklusõnnetustest mootorrattaga moodustavad need, kus auto tsiklile ette keerab või vastu sõidab ning toimub laupkokkupõrge. Autod on kaherattalise jaoks märkimisväärne oht.

Statistika on karm. Kuigi mootorrattureid on Eestis liikluses vaid 4% ning me läbime kõikidest sõidetavatest kilomeetritest vaid 0,6%, siis on meil võrreldes autode-bussidega enam kui sajakordne edumaa õnnetusse sattumise tõenäosuses (arvutatud suhtarvuna sõidukite osakaalu ja läbitavatesse kilomeetritesse aastas).

Tea, et nad ei näe sind

Selliste õnnetuste tegelik põhjus on märksa proosalisem. Autojuhid jälgivad liikluses teisi autosid. See on selektiivne nägemine – aju filtreerib automaatselt välja liigse müra. Ja mootorrattur on selles autojuhile kontekstis müra.

Teine oluline põhjus, miks rattureid ei märgata, on meie aju ja silma koostöö eripära – silm edastab ajule pilti vaid siis, kui pilk on peatunud ja silm fikseerib nähtu.

Silma liikumise ajal pilti ajule ei edastata. Puuduv osa kahe punkti vahel moodustatakse sellega, mida seal arvatakse olevat ja mis tundus perifeerses nägemises eksisteerivat.

Lahendus tundub olevat enesestmõistetav – sõida alalhoidlikult ja ennetavalt. Asi pole ainult selles, et vaatad pidevalt vasakusse ja paremasse peeglisse ning jälgid liiklusvoolu enese ees ja taga. Oluline on lähtuda põhimõttest, et iga sõiduk teel võib kujutada ohtu sinu heaolule ja tervisele.