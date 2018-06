„Mike jäi hetkeks takerduma, aga ta teab, et ma ei lahkuks hetkekski tema kõrval enne, kui ta on autost väljas ja kõik korras,“ selgitas Dean RacingNews.co’le. „Tänu Jumalale, et ta sai välja enne, kui autost oleks saanud tulekera.“

„Mitte keegi peale Jeesuslapsukese enda poleks suutnud mul takistada oma poja päästmist põlevast võidusõiduautost,“ lisas ta.

Päästetud poeg kirjutas hiljem Facebookis, et see polnud esimene kord, kui ta isa hädaolukorras kiirelt initsiatiivi haaras ja appi tormas. Mike meenutas, et 12-aastasena juhtus tal pesapallimängul intsident ja isa Dean ei kõhelnud keset mänguplatsi tormamast, et veenduda, kas pojaga on ikka kõik korras.

„16 aastat hiljem pole midagi muutunud,“ märkis Mike. „Head isadepäeva, paps. Aitäh kõige eest.“

NASCAR aga võttis Dean Jonesilt võidusõidul osalemise litsentsi. Põhjus: ta viibis võidusõidurajal lühikestes pükstes ja T-särgis.