Enamik mehi ja ka naisi ei tarvita oma menüüs piisavalt kiudaineid. Et aga kõht ilusti läbi käiks ja muskel tihke püsiks, on lisaks valkudele kindlasti vaja ka „fiibrit“. Eriti just neil päevil, kui kõht raskestiseeditavast šaslõkist (muuhulgas rasvad) paksult punni süüakse ja liitrite kaupa õlut (mh süsivesikud) peale rüübatakse. Men’s Health märgib, et südamehaiguste, ülekaalu ja soolestikuvähi vältimiseks peaks iga inimene pruukima päevas vähemalt 25 grammi kiudaineid, ja toob välja kümme head selle põhitoitaine allikat.

1. Mandlid

Sada grammi annab umbes 10 g kiudaineid.