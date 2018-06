Tehnikafirma SureCall küsitlusest selgub, et vähemalt 10% inimestest kontrollib ka seksuaalvahekorra ajal oma nutitelefoni.

New York Posti teatel küsitles ettevõte 1000 inimest ja sai muuhulgas teada veel ühe ehmatava numbri: 43% neist seksi ajal telefoni näppijatest ei tee seda mitte vaid üks kord, vaid pidevalt.

Sealjuures on need nutisõltlased enamasti vanuses 18-34. Peale aastatuhandevahetust sündinud haaravad coituse ajal telefoni järele kaks korda sagedamini kui varasemate generatsioonide esindajad.

Iseenesest pole uuringu tulemused ka väga üllatavad, sest üha süveneb tendents, kus inimesed ignoreerivad oma partnerit telefoni sinises valguses kümmeldes. Juba 2015. aastal tunnistasid pea pooled selleteemalisse küsitlusse sattunutest, et on seda teinud.

See on naeruväärne, leiab Men’s Health. Miks peaks keegi ägedast hullamisest vaimselt välja astuma selleks, et laikida Facebookis oma vanatädi nunnut koerapilti?