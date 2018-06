Vene roomikdroon Uran-9 näitas Süürias katsetamisel kehva manööverdusvõimet raskel maastikul ja kaotas pidevalt side juhtimiskeskusega. Popularmechanicsi teatel on kontseptsioon siiski paljulubav ja kui venelastel õnnestub vead kõrvaldada, siis võib masinast saada lahinguväljal arvestatav jõud.

Uran-9 anti välja aastal 2016 ja selle ülesanne on pakkuda Vene maavägedele mehitamata tuletoetust. Vaid 5,1 meetrit pikk UGV (unmanned ground vehicle ehk mehitamata maastikusõiduk) kaalub umbes 10 tonni. Sel on korralik tulejõud: üks 30-millimeetrine 2A72 automaatkahur ja neli 9M120-1 Ataka juhitavat tankitõrjeraketti. Ehk kokkuvõttes on see lahingumasin, mis peaks teoreetiliselt olema surmav nii maaväelastele, kergsoomussõidukitele kui ka isegi tankidele.

Õnneks või kahjuks esialgu mitte. Venemaa kaitsekonverentsil „Kaitse ja turvalisuse tegelikult probleemid“ rääkis A.P. Anisimov Vene kaitseministeeriumi uuringuinstituudist sellest, kuidas läks Uran-9 katsetamine Süürias, kus masin sai oma lahinguristsed.