Maailmas on mõned asjad, mida võiks lõputult vaadata: voolav vesi, mängiv laps, põlev lõkketuli ja see, kuidas keegi teine tööd teeb. Eriti tore on vaadata, kuidas tööd hästi tehakse.

Allolevas videos ehitavad ema ja tütar garaaži tugeva puitkonstruktsioonil vaheseina, et saada eraldi ruumiosa panipaiga jaoks. Naised demonstreerivad märkimisväärset osavust, ehitusalaseid teadmisi ja planeerimisoskust, millest kindlasti on meestelgi üht-teist õppida.

Ja muide – kohe pärast iga augu puurimist tõmmatakse ehituspraht tolmuimejasse. Millal sina viimati nii tegid?

Kuidas naised vaheseina ehitavad, vaata allolevast videost.