Truudusetu partner püüab reeglina oma üleaisalöömist iga hinna eest varjata, aga tegelikult ei suuda ka kõige hoolikam petja kõiki märke peita. Salasuhtest jäävad alati mingid jäljed. Mitte küll tingimata sellised ilmselged jäljed nagu tundide kaupa Facebooki Messengeris jutustamine või kontorist kojujõudmine hilja õhtul, sest „palju tööd oli“. Health toob välja kuus kaudsemat märki selle kohta, et su elukaaslasel võib salaja olla keegi teine.

Jääd korraks vaatama tema telefoni, mille ekraanile hüppas sõnum teie ühiselt sõbralt – aga tema kargab ligi, haarab nutiseadme ja varjab selle ekraani. Võib-olla muudab ta ka telefoni seadistusi või hoiab seda senisest rohkem enda läheduses.

3. Talle on tekkinud aeganõudev uus hobi

Muidugi pole probleemiks mitte hobi iseenesest, vaid pigem see, et ta on loonud millegi, mille kohta psühholoogid ütlevad „eraldi isiklik elu, mille osa sina ei ole“.

4. Ta süüdistab sind petmises

Võib kõlada vastuoluliselt, et petja ise petmises süüdistab, aga siin on suur osa süütundel.

5. Ta muutub hoolimatumaks

Pidev valetamine on väga stressirohke ja nii võidakse jälgede peitmisest ühel hetkel väsida. Ning sina võid näiteks leida tema taskust kinopiletid seansile, kus te koos ei käinud. Hoolimatuse taga võib ka olla see põhjus, et partner tahaks sinuga suhet lõpetada, aga ta ei tea veel, kuidas sellest sulle rääkida.

6. Ta näägutab vähem