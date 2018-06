Nii soengu valimisel kui juuste hooldamisel on mitmeid võimalusi puusse panna, kui võimalikke eksimusi teadvustada ei oska. Men’s Fashion Magazine toob välja seitse kõige levinumat eksimust, mida just mehed juuste valdkonnas teevad.

Kui tahad igast peeglist või kasvõi autoaknast möödudes sinna pilku heita, et kas soeng on ikka korras, siis on asi käest läinud. Lõpeta perfektsionism ja ülemuretsemine. Üleüldse on veidi hooletu soeng väga sageli etem kui viimase karvani väljatimmitud ja lakutud frisuur.

3. Kasutad liiga palju juuksesättimistooteid

Paljud mehed topivad hommikul pähe nii palju juuksegeeli kui võimalik ja loodavad, et nii püsib soeng terve päeva paigas. Tegelikult näevad juuksed nii rasvased välja ja volüümi lisamise asemel vajutab geel karvu rohkem peadligi.

4. Väldid fööni

Föönitamine aitab juustele volüümi lisada ja muidugi saavad juuksed nii ka kähku kuivaks. Aga paljud mehed väldivad fööni nagu katku, sest ei pea selle kasutamist mehelikuks.

5. Kulutad juuksehooldustoodetele liiga palju

Suurem osa Eesti mehi seda ilmselt ei tee, aga kui juhtud olema veidigi edev, siis võib juhtuda, et sul on vannituba erinevaid juuksehooldustooteid täis. Võta asja mõistusega.

6. Pesed liiga sageli pead

Paljud mehed tunnevad, et pea on must, kui seda iga päev ei pesta. Tegelikult pesed nii oma peast välja looduslikud rasvad, mis muuhulgas aitavad ka juustel paigas püsida. Peapesu ei maksa muuta kord-nädalas harjumuseks, aga ülepäeva on normaalne.

7. Kasutad kaks-ühes juuksepesuvahendit