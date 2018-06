Mehed kipuvad arvama, et eelmäng on üks tüütu kohustus, aga suurem osa naisi peab seda vähemalt sama tähtsaks kui vahekorda ennast. Kui mees tahab olla hooliv ja seksi käigus ka naise lõpuni viia, siis ei tohiks ta eelmängu aja ja sellele pühendumisega koonerdada. Men’s Health soovitab 14 nippi, mis aitavad naise kuumaks ajada ja aitavad ka talle orgasmi tagada.

Kui kõhkled, siis lihtsalt küsi: mis ja kuidas talle meeldib. Naistele meeldib, kui mehed tahavad kindlustada ka nende rahulduse. Kui ta märkab, et sa näed vaeva, siis on ta ise samuti ilmselt enamaks valmis.

3. Keskendu kvaliteedile, mitte kvantiteedile

Paranda eelmängu kvaliteeti ja ta ei virise, et see kestis kvantitatiivselt liiga vähe. Püüa ise eelmängu ja oma tegemisi nautida. Kui sulle meeldib temakese tagumik, siis suudle seda. Naised saavad aru, kui mees teeb asju, mis talle endale meeldivad ja see erutab teda.

(Phovoir/Scanpix)

4. Võta algul rahulikult

Kliitor on muidugi ilmselge punkt, millele tähelepanu pöörata, aga sageli tehakse seda valesti. Rõõmunupu otsene stimuleerimine võib olla lausa valus. Pigem masseeri selle külgi ja ümbrust. Suuseksi ajal soovitatakse vaheldumisi kord keskenduda kliitorile ja kord jälle mitte.

5. Laienda oma repertuaari

Suuseksi tegemisel tasub alati proovida uusi käike ja viise. Kui oled harjunud limpsima ülalt alla, siis proovi alustuseks näiteks teha seda horisontaalselt ehk küljelt küljele.

6. Aja ta hulluks 8-tehnikaga

Sisuliselt tähendab see keelega 8 joonistamist ümber naise kliitori. Muuda seda tehes pidevalt surve tugevust.

7. Ära ignoreeri häbememokki

Ka neis on palju tundlikke närvilõpmeid. Proovi näiteks neid ülalt alla masseerida nii, et võtad häbememoka pöidla ja nimetissõrme vahele.

8. Avasta kogu naise keha

Ära mõtle vaid suguelunditele. Tundlikud erogeensed tsoonid on näiteks kael, reied ja rinnad.

(Phovoir/Scanpix)

9. Ära liiga palju räägi

Kui tuju loomine ja erutuse kasvatamine käib, siis tasub suuvärki kontrollida. Klišeelikud fraasid võivad tuju ära ajada.

10. Pööra tähelepanu naise reaktsioonile

Kui ta siivutu jutu peale nina krimpsutab, siis proovi midagi muud. Kõik naised on erinevad ja neile meeldivad erinevad asjad. Vaata ka punkti 2.

11. Pööra tähelepanu ka iseenda reaktsioonile

Kui sa kardad, et vahekorra ajal liiga vara lõpetad, siis püüa olla oma orgasmieelsetest aistingutest rohkem teadlik. Kui tead ka sellele „aisaraisk, kohe tuleb“ tunde eelmisi etappe, siis on sul lihtsam õigel ajal aeg maha võtta.

12. Ära unusta suudlemist

Pidev kirglik suudlemine on naiste jaoks erootilise naudingu allikas.

13. Tunnusta tema pealehakkamist

Kui naine ohjad haarab, siis püüdle veelgi rohkem tema rahuldamise suunas ja anna talle teada, kuivõrd tema tegutsemist hindad.

14. Tea, millal tegudele asuda