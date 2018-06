Me kõik tahame, et see juhtuks. Ometigi oleme iga järjestikuse treileri puhul tunnistajaks sellele, kuidas sügisel ilmuv kauboisimulaator „Red Dead Redemption 2“ ainult konsoolidele ilmumiseks märgitud on. Hetkeks jõudis internetti aga vihjekilluke, mis annab lootust ka kõikidele arvutimänguritele.

Tundmatuks jääv Rockstar Gamesi Leedsi rakukese töötaja lisas oma LinkedIn profiilile kõik projektid, mille kallal ta tööd on teinud ning selles nimistus ilutses ka 26. oktoobril ilmuv „Red Dead Redemption 2“. Kurioosseks teeb juhtumi aga asjaolu, et konsoolide (PlayStation 4, Xbox One) kõrval oli platvormina välja toodud PC. Hiljem see seik kõnealuselt profiililt küll eemaldati, ent internet ei unusta iial.

Esimene „Red Dead Redemption“ on seni üks vähestest Rockstari mängudest, mis kunagi arvutile ei jõudnud. Järjeosa puhul tasub aga meeles pidada, et „GTA V“ kuulutati samuti algselt välja vaid konsoolimänguna, ent paar aastat hiljem jõudis hittmäng PC kasutajatenigi.