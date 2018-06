Kastikatest tahetakse teha elustiilisõidukeid, kuid need püüdlused pole Vanas Maailmas siiani kuigi edukad, sest iga asi sobib selleks kõige paremini, milleks ta on loodud.

Kullaotsija poja võitlus korruptiivse maailma vastu köitis omal ajal miljoneid, ent Renault on valinud sama nime all rahulikuma tee, soovides lihtsalt pakkuda parimat pikapit, mida selle raha eest saada on võimalik – ja ei enamat.

Herbert Brenoni film „Alaskan“ jõudis kinolinale kuus aastat vähem kui sajand tagasi ning on tänaseks muutunud „kadunud filmiks“, millest on säilinud vaid kirjeldus.

Pargi- ja ka tõsiste maasturite valik on igas suurus- ja hinnaklassis nii suur, et sõpradega grillima sõitmiseks pole mõtet pikapit soetada – ja kui üldse, siis vast mõni sõiduautolikule mugavusele panustav mudel.

Ent kui olla kirglik jahimees, siis verise sea maasturi pakiruumi asetamine ei tundu just hea mõte, kergelt puhastatavasse veokasti aga küll. Ning vedades istikuid või muud metsakasvatustöödeks vajalikku, on pikap täiesti omal kohal.

Alaskan baseerub Nissan Navara uuel põlvkonnal NP300. Sama auto kolmas lähisugulane, X-seeria Mercedes on aga võimalus sama asja eest lihtsalt palju rohkem raha välja käia, ka kandevõimes ja maastikuvõimekuses pole suurt vahet.

Neist kolmest on Renault on mõeldud ennekõike tööautoks metsa, maastikule ja maanteele. Linnakivide vahel tunneb ta end lihtsalt halvasti, ehkki sobiks liikluspilti värskendama suurepäraselt.

Välisilme

Alaskan on heas mõttes klassikaline pikap ilma eriliste disainiviguriteta. Esiosa disain on võimas ja jõuline isegi kastika kohta, detailides on tegu tüüpilise Renault’ga: kroomaktsentidega iluvõre, suur rombjas logo ja C-kujulised päevasõidutuled.

Redelraam tagab, et tegu on ennekõike tööloomaga. Kabiin võib olla kas 2-või 4-kohaline ning valikus on nii lühike kui pikk kast.

Kliirens on 23 cm, auto võib kanda kuni 1035 kg koormat ja võtta sappa kuni 3,5-tonnise haagise. Horisontaalselt avatud tagaluugile võib seada aga rahuliku südamega kaks täismeest istuma ning mõne väiksema lisakski võtta – see talub kuni 200 kg raskust, kuid avanemise mehhanism pole mugav.

Tehasepoolne rehvivalik on optimaalne kompromiss veeretakistuse, -müra ning läbivuse vahel. Õnneks pole autole alla keeratud fuel-efficiency märgistust kandvaid rehve, mis veidigi kehvemal maastikul hätta ähvardavad jätta.