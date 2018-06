Peenise keskmine suurus. Sina oled sellele mõelnud, GQ toimetus on sellele mõelnud, kõik mehed on sellele mõelnud. Aga tegelikkus on see – siin polegi väga midagi mõelda ja kindlasti ei tasu suuruse üle muretseda. Eriti seepärast, et väidetavalt on kõik jutud keskmise mehe riista suuruse teemal üks hunnik jama.

„Kas ma olen normaalne?“ uuringu kohaselt on erekteerunud riista keskmine pikkus 13,1 sentimeetrit. Keskmise kõva peenise ümbermõõt on 11,6 cm.

Kuna enamik mehi ei käi pidevalt ringi püstise mastiga, siis tehti uuringu käigus kindlaks ka keskmise lõdva riista mõõtmed: pikkus 9,2 cm ja ümbermõõt 9,3 cm.

Oot! See on väiksem, kui ma arvasin

Selles võib süüdistada seksuoloog Alfred Kinsey’t. Tema Teise maailmasõja aja järgne uuring väitis, et keskmine erekteerunud peenise pikkus on 15,8 cm, aga erinevatel põhjustel tuleb Kinsey andmeid pidada ebakorrektseks. Olulisim põhjus on see, et uuringualused mõõtsid end ise ja väga suure tõenäosusega tekkis selle käigus sentimeetreid juurde.

Ei, tegelikult ka – arvan, et mul on mikropeenis

See on üsna ebatõenäoline, sest mikropeenis – erekteerunult alla 7,6 cm pikk – on vaid 0,14% meestest.

Selle mure lahendamiseks on olemas meditsiinilisi protseduure, aga ilmselt on kõige mõistlikum lihtsalt leppida. Levinuim meetod on falloplastika, mis kujutab peenist kubemega ühendava sideme läbilõikamist. Nii saadakse keskmiselt juurde umbes 2 cm pikkust, aga vaid 35% protseduuri läbiteinutest on pärast seda õnnelikud ja rahul.

Muidugi ei maksa unustada ka seda „kõik sõltub sellest, mida sa sellega teha oskad“ värki. 2014. aastal ilmus teadusuuring, mille kohaselt on 84% naistest oma mehe peenise suurusega „väga rahul“.

Aga mul on boamadu püksis

Tegelikult on vaid umbes 5% peenistest pikemad kui 16 cm.

Olgu veel märgitud, et meespornostaare valitakse sageli just vaid selle omaduse järgi. Mis tähendab, et vastavatest klippidest nähtud riistad ei peegelda kuidagi keskmiste meeste mõõte. Loodetavasti teadsid seda juba?

Kuidas suurte jalgadega on?

Pole leitud mingeid tõendeid, et peenise suurus oleks kuidagi seotud jalgade suuruse või rassiga. Usutakse, et kõrgemal kehamassiindeksil ja vanusel on teatav seos lühema erekteerunud riistaga.

Kuidas seda mõõta?