Suvises kuumuses on hea ja mugav, kui sul pole peas pahmakat nätskeks muutuvaid juukseid. Kasuta mõnd head piirajaga juukselõikusmasinat ja tõmba korra nädalas endale värske ja mugav lühike soeng.

Miljonid mehed loobuvad teatavas eas mugavuse ja laiskuse tõttu enda välimuse eest hoolitsemast ning toovad ettekäändeks, et hea välimuse saavutamine nõuab liiga palju aega ja raha. Ära sina ole alanud suvel selline mees, kirjutab Brobible . Olgu sul ees esimene kohting, tööintervjuu või lihtsalt suvine ekskursioon – alljärgnevalt viis sellist nippi välimuse värskendamiseks ja kenama look’i andmiseks, mis ei nõua erilist pingutust ega väljaminekuid.

Enamik mehi ignoreerib sisuliselt igasugust näohooldust või sellele mõtlemist, aga see on suur viga. Just suvel kipub nägu higistama ja enda külge tolmu korjama. Niisutamine parandab nahatooni ja annab mehele noorema välimuse. Puhasta hommikul nägu ära ning kanna peale niisutaja. Ära unusta ka päikesekaitsekreemi kasutada.

3. Uuri oma suuvärki

Ühe uuringu kohaselt leiab 74% naistest, et paarilisel peavad olema ilusad hambad ja 70% naistest keelduks halva suuhügieeniga meest suudlemast.

Külasta kaks korda aastas hambaarsti, kasuta hambaharja ja –pastat ning hambaniiti. Kikude pärlvalgena hoidmine on tänapäeval tänu valgendavatele hambapastadele, nätsule ja suuloputusvahenditele lihtsaim kui kunagi varem.

4. Kasuta riietuses julgeid värve

Paljud hooajatrendid lähevad kiiresti moest, aga see ei tähenda, et sa peaksidki vältima julgeid värve ja mustreid. Paista rahvasummas välja ägeda särgimustri või veidi erksamate värvidega.

5. Pööra tähelepanu jalatsitele