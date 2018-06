2. Liivakasti ehituseks sobivad hästi näiteks immutatud või kuumtöödeldud terrassilauad, aga ka ümarpalgid ja prussid. Haljas töötlemata laud pigem ei sobi - see võib juba järgmiseks hooajaks ära pehkida.

Poodide valikus on kümneid liivakaste kõikvõimalikest materjalidest, aga vahva mängupaiga võib meisterdada ka igaüks ise ning säästa sel moel vähemalt poole liivakasti hinnast. Nõuandeid liivakasti ehitamiseks annab K-rauta üldehituse ja puidu tootejuht Oliver Prokopovits.

3. Liivakasti mõõtmed võiks lähtuda aia suurusest ja laste arvust, aga tasub teada, et kõige lihtsam on ehitada ruudukujulist liivakasti. Sagedasemaks liivakasti mõõduks on 1,5x1,5 meetrit. Kui ehitusoskust ja aega rohkem, võib ehitada ruudu asemel ka viis- või kuusnurkse liivakasti.