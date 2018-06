Kui sa pole oma elus õnnelik, siis võib sind aidata regulaarne treenimine, märgib Brobible. 2000 ameeriklast hõlmanud uuringu käigus analüüsiti seoseid füüsilise aktiivsuse ja elustiili vahel ning leiti, et korrapäraselt trenni tegevad inimesed on teistest õnnelikumad ning teenivad rohkem raha.

Õigupoolest päris palju raha. Selgus, et trennipõlgurite aastane sissetulek on regulaarsete trennihuntide omast meie rahas umbes 21 400 eurot väiksem. Ka selgus, et mida intensiivsemalt treenitakse, seda rohkem teenitakse ka raha.

Muidugi pole raha elus kõige olulisem. Aga uuringutulemuste kohaselt harrastavad korrapäraselt trenni tegevad inimesed ka korrapärasemalt seksi. Selgus, et trennipõlguritest seksib mitu korda nädalas 15%, trennimeestest-naistest aga 34%. Umbes üks neljast inimesest, kes üldse trenni ei tee, ei harrasta üldse ka linade vahel püherdamist.

Trennihundid annavad oma üleüldisele õnnelikkusele teistest märksa tõenäolisemalt kümnepalliskaalal hindeks 10.

Veel selgus, et füüsiline passiivsus teeb ka sotsiaalselt passiivsemaks – 41% mittetreenijatest eelistab laupäeva õhtul väljaminemisele kodusolemist. Üleüldse peavad sellised inimesed end pessimistlikumaks ja vaid 7% neist leiab, et elab täisväärtuslikku elu.