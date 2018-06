Nintendo konsoolid on olnud alati kõige lapsesõbralikumad masinad üldse. Mänge, milles võib näha verd, tapmist ja ropendamist, võib kokku lugeda kohese mälu järgi ühe käe sõrmedel.

Sellegipoolest võivad „Super Mario Odyssey“ mängijad üllatuda, kui kaasmängijate profiilipilte näitavatel õhupallidel vaatab Yoshi või Luigi näo asemel vastu hoopiski tissipaar!

Redditi kasutaja ewasion märkis oma postituses, et lapsevanemad peaksid praeguse seisuga oma Nintendo Switch konsoolidel internetifunktsiooni maha võtma, sest noh, kes tahaks, et tema lapsuke näeks kõlvatuid asju!

Kuidas selline asi sai juhtuda? Vastus seisneb häkkerites. Nimelt on Switchi lahtimurdjad saanud kätte DevMenu, millega on võimalik isiklikke profiilipilte üles laadida ning otseloomulikult võivad need sisaldada ka pornograafiat.