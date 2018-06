Puid lõhutakse stabiilsel alusel. Tavaliselt kasutatakse selleks mõnda suurt ja jämedat pakku, mille peal seisvad puud on lõhkumiseks parajal kõrgusel. Mõned võtavad lõhkumisel abiks vana autokummi, mille seest ei paisku halud laiali.

Korralik lõhkumiskirves on küttepuude tegemiseks suurepärane abivahend. Tänapäeval saab kirve valida kasutaja järgi: lühikesele inimesele lühikese varrega ja kergem kirves, pikale inimesele pikem ja raskem mudel. Puid peaks lõhkuma sirge seljaga, jalad pisut harkis, käed võimalikult lõdvestunud. Üle pingutada pole mõtet, eriti kui keha pole sedasorti tööga harjunud.

Ahju, kamina, leivaahju või pliidi kütmiseks on tarvis küttepuid. Kuidas kõige paremal moel neid teha ja kuivatada ning milline peaks olema hea tööriist?

Küttepuude tegemisel kasutatakse ka võsakiini, konksuga kiini ning tõstekonksu ja (palgi)haaratsit. Võsakiin on hea näiteks väiksemate okste laasimiseks, võsa raiumiseks ja palgilt koore eemaldamiseks. Konksuga kiin, tõstekonks ja haarats on mõeldud puude lohistamiseks ja tõstmiseks.

Puude langetamisel tuleb palke ja pakke peaaegu alati teise kohta transportida. Langetatud tüved võib mootorsaega kolme meetri pikkusteks lõigata ja seejärel tõstekonksu abil saagimis- ja lõhkumiskohale vedada. 30 cm pikkused halud mahuvad enamikku küttekolletesse.

Head töövahendit iseloomustab kvaliteetne tera, vastupidav vars, tugeva haarde tagav käepide ja läbimõeldud ergonoomika.

Tänapäevaste tööriistade tera ja vars on üks tervik. Sageli on kirvetera töödeldud hõõrdumist vähendava ainega ja vars valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist. Kirves tervikuna on tugev ja vars ei murdu ka siis, kui kogemata hooga mööda lüüa, nii nagu puuvarrega kirvega võis juhtuda.

Hea ergonoomika ja kindlat haaret võimaldav käepide tagavad parema tööohutuse. Näiteks lühikese varrega konksuga kiinitera on mõeldud pakkude tõstmiseks ja pikavarrelise kiini nokakujulise konksuga tera palkide transportimiseks. Pehme käepide võimaldab tööriista kindlalt käes hoida.

Küttepuud kuivavad sõltuvalt puuliigist vähemalt aasta.

Kuivad halud süttivad kiiresti ja põlevad heleda leegiga. Toores puus võib vett olla isegi kuni pool puu kaalust, kuivas puus on niiskust 15–20%. Märjad halud põlevad halvasti ja soodustavad pigi tekkimist, temperatuur on madal ja suitsugaasid sisaldavad saasteaineid.